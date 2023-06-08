Аналогичным способом вы можете установить iPadOS 17, tvOS 17, macOS Sonoma и watchOS 10.

Apple больше не требует аккаунт разработчика для установки предварительных бета-версий своих операционных систем. Поэтому любой владелец поддерживаемых iPhone, iPad или Mac может установить бета-версии iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, не дожидаясь финальной версии.

Раньше за доступ к тестированию приходилось платить по 99 долларов в год или искать в сети профили разработчиков. Однако после выхода первой бета-версии iOS 17 журналисты медиа обратили внимание, что она оказалась доступна для всех владельцев совместимых смартфонов.

Как установить iOS 17 на свой iPhone

перейдите с iPhone по ссылке на сайт компании и прокрутите вниз, пока не увидите iOS 17.

нажмите "Загрузить" в правом верхнем углу экрана. Вам будет предложено войти в систему – используйте свой Apple ID и пароль.

примите юридические условия "Соглашения с программой Apple Developer", прокрутив страницу вниз и установив флажок;

теперь идем в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" > "Бета-обновления" и выбираем OS 17 Developer Beta в списке;

дождитесь, пока экран обновления ПО проверит серверы Apple. Когда появится бета-версия iOS 17 для разработчиков, нажмите "Загрузить и установить".

Пошаговая инструкция с фото:

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Кто сможет обновиться

Обновление iOS 17 не поддерживает сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X – первом телефоне Apple с Face ID. Таким образом обновиться до iOS 17 можно на iPhone Xs и новее.

Что касается iPadOS 17, она доступна iPad Pro (2-го поколения и новее), iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (6-го поколения и новее) и iPad mini (5-го поколения и новее).

Напомним, в ходе WWDC 2023 Apple впервые показала свой новый гаджет не от Стива Джобса. Это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Продавать начнут в начале 2024 года.

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