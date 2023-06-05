Релиз стабильной версии iOS 17 запланирован на сентябрь вместе с новыми Айфонами.

Компания Apple представила обновленные версии своих главных операционных систем для iPhone, iPad и устройств Mac. Анонс состоялся в рамках презентации на конференции для разработчиков WWDC 2023.

Рассказываем, как ваши девайсы навсегда изменятся с новыми ОС.

iOS 17

настройки экрана входящего вызова: теперь своим контактам можно задать персонализированную обложку, которая отображается при входящем вызове или в списке контактов.

появился перевод речи звонящего в текст – он отображается на экране во время воспроизведения записей. Пока только на английском.

NameDrop: автоматический обмен файлами по AirDrop, если поднести один iPhone к другому почти вплотную.

автокоррекция при наборе текста теперь лучше предугадывает, какое слово вам нужно следующим.

новое приложение "Журнал", которое будет своего рода "умным" личным дневником, куда пользователи в терапевтических целях смогут заносить информацию о прошедшем дне, а ИИ будет ее анализировать и давать рекомендации.

добавили режим StandBy: в нем айфон превращается в умный дисплей, отображая часы, календарь и другую важную информацию.

Siri теперь вызывается без слова "Привет": просто "Сири!". Правда непонятно, будет ли это изменение работать на украинском языке.

Релиз iOS 17 состоится в сентябре – вместе с новыми Айфонами. Установить можно будет на iPhone Xs и новее.

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iPadOS 17

виджеты на рабочем столе теперь не просто картинка, а полезный инструмент. С их помощью можно управлять умным домом, запускать музыку или редактировать заметки.

обновили "Здоровье" и добавили новое проложение "Сна".

появилась правка PDF: можно добавлять/менять текст, картинки и файлы.

Релиз iPadOS 17 так же в сентябре, до этого момента Apple проведет публичное бета-тестирование.

Новая macOS называется Sonoma. Изменения такие:

виджеты на рабочем столе: будут синхронизироваться с теми, что установлены на iPhone. Для этого оба устройства должны находится в одной сети Wi-Fi.

на Mac с Pro-процессорами появится игра Death Stranding: Directors Cut

улучшили видеоконференции: можно поместить себя на передний план перед слайдами или встроить в "кружке"

в браузере появились профили: для работы, домашних дел и т.д.

добавили специальный игровой режим, в котором повышается мощность CPU и GPU, сокращаются фоновые задачи и быстрее работают контроллеры PlayStation и Xbox.

Релиз в сентябре-октябре.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты.

Все слухи и утечки указывают на то, нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт, в том числе появление перископа и USB-C. Также была информация, что выход обычных iPhone 15 и 15 Plus в этом году может задержаться.

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