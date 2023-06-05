Анонсы Apple на WWDC: iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14 Sonoma

Компания Apple представила обновленные версии своих главных операционных систем для iPhone, iPad и устройств Mac. Анонс состоялся в рамках презентации на конференции для разработчиков WWDC 2023. 

Рассказываем, как ваши девайсы навсегда изменятся с новыми ОС.

iOS 17

  • настройки экрана входящего вызова: теперь своим контактам можно задать персонализированную обложку, которая отображается при входящем вызове или в списке контактов.
  • появился перевод речи звонящего в текст – он отображается на экране во время воспроизведения записей. Пока только на английском.
  • NameDrop: автоматический обмен файлами по AirDrop, если поднести один iPhone к другому почти вплотную.
  • автокоррекция при наборе текста теперь лучше предугадывает, какое слово вам нужно следующим.
  • новое приложение "Журнал", которое будет своего рода "умным" личным дневником, куда пользователи в терапевтических целях смогут заносить информацию о прошедшем дне, а ИИ будет ее анализировать и давать рекомендации.
  • добавили режим StandBy: в нем айфон превращается в умный дисплей, отображая часы, календарь и другую важную информацию.
  • Siri теперь вызывается без слова "Привет": просто "Сири!". Правда непонятно, будет ли это изменение работать на украинском языке.

Релиз iOS 17 состоится в сентябре – вместе с новыми Айфонами. Установить можно будет на iPhone Xs и новее.

Видео дня

Фото iOS 17 05 июня 2023
Фото iOS 17 05 июня 2023
Фото iOS 17 05 июня 2023
Фото iOS 17 05 июня 2023

iPadOS 17

  • виджеты на рабочем столе теперь не просто картинка, а полезный инструмент. С их помощью можно управлять умным домом, запускать музыку или редактировать заметки.
  • обновили "Здоровье" и добавили новое проложение "Сна".
  • появилась правка PDF: можно добавлять/менять текст, картинки и файлы.

Релиз iPadOS 17 так же в сентябре, до этого момента Apple проведет публичное бета-тестирование. 

Фото iPadOS 17 05 июня 2023
Фото iPadOS 17 05 июня 2023
Фото iPadOS 17 05 июня 2023

Новая macOS называется Sonoma. Изменения такие:

  • виджеты на рабочем столе: будут синхронизироваться с теми, что установлены на iPhone. Для этого оба устройства должны находится в одной сети Wi-Fi.
  • на Mac с Pro-процессорами появится игра Death Stranding: Directors Cut
  • улучшили видеоконференции: можно поместить себя на передний план перед слайдами или встроить в "кружке"
  • в браузере появились профили: для работы, домашних дел и т.д.
  • добавили специальный игровой режим, в котором повышается мощность CPU и GPU, сокращаются фоновые задачи и быстрее работают контроллеры PlayStation и Xbox.

Релиз в сентябре-октябре.

Фото macOS 14 Sonoma 05 июня 2023
Фото macOS 14 Sonoma 05 июня 2023
Фото macOS 14 Sonoma 05 июня 2023
Фото macOS 14 Sonoma 05 июня 2023

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты.

Все слухи и утечки указывают на то, нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт, в том числе появление перископа и USB-C. Также была информация, что выход обычных iPhone 15 и 15 Plus в этом году может задержаться.

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