Анонсирован «портативный» SSD-чемодан на 368 терабайт / фото Western Digital

Компания Western Digital представила необычный SSD-накопитель для хранения данных. Емкость Ultrastar Transporter может достигать внушительных 368 ТБ, а само устройство выполнено в виде чемодана на колёсиках.

Это не просто портативный SSD, но еще и NAS. Аппаратная база – 12-ядерный Xeon 4310, дополненная 128 ГБ оперативной памяти RDIMM. Устройство и транспортировочный кейс (входит в комплект поставки) весят около 15 килограммов, пишет NotebookCheck.

Данный девайс создан не столько для геймеров, сколько для съемочных команд, исследователей и других сфер, которым нужно "перемещать тонну данных": например, со съемок фильмов. Для подключения к сети у Ultrastar Transporter есть два порта Ethernet 200GbE и 10GbE (RJ45). Также в характеристиках указаны USB 3.0 и VGA. 

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Интересно, что стоимость накопителя пока держится в секрете. По словам производителя, ее готовы обсуждать только с реальными клиентами. Нет информации и о сроках релиза.

Фото Ultrastar Transporter 13 апреля 2024
Фото Ultrastar Transporter 13 апреля 2024
Фото Ultrastar Transporter 13 апреля 2024
Фото Ultrastar Transporter 13 апреля 2024

Как сообщал УНИАН, аналитики прогнозируют двукратный рост цен на SSD-накопители. Также рост цен на чипы памяти скажется и на производителях смартфонов, ПК и прочих устройств. Отмечается, что первая половина 2023 была наиболее удачным временем для покупки SSD – из-за избытка товара и слабого спроса они стоили рекордно дешево.

А в начале апреля Valve выпустила свежий отчет по "железу" пользователей Steam. Эти данные интересны тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров прямо сейчас.

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