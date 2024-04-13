Девайс весит больше 15 килограмм и создан для тех, кому нужно "перемещать тонну данных".

Компания Western Digital представила необычный SSD-накопитель для хранения данных. Емкость Ultrastar Transporter может достигать внушительных 368 ТБ, а само устройство выполнено в виде чемодана на колёсиках.

Это не просто портативный SSD, но еще и NAS. Аппаратная база – 12-ядерный Xeon 4310, дополненная 128 ГБ оперативной памяти RDIMM. Устройство и транспортировочный кейс (входит в комплект поставки) весят около 15 килограммов, пишет NotebookCheck.

Данный девайс создан не столько для геймеров, сколько для съемочных команд, исследователей и других сфер, которым нужно "перемещать тонну данных": например, со съемок фильмов. Для подключения к сети у Ultrastar Transporter есть два порта Ethernet 200GbE и 10GbE (RJ45). Также в характеристиках указаны USB 3.0 и VGA.

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Интересно, что стоимость накопителя пока держится в секрете. По словам производителя, ее готовы обсуждать только с реальными клиентами. Нет информации и о сроках релиза.

Как сообщал УНИАН, аналитики прогнозируют двукратный рост цен на SSD-накопители. Также рост цен на чипы памяти скажется и на производителях смартфонов, ПК и прочих устройств. Отмечается, что первая половина 2023 была наиболее удачным временем для покупки SSD – из-за избытка товара и слабого спроса они стоили рекордно дешево.

А в начале апреля Valve выпустила свежий отчет по "железу" пользователей Steam. Эти данные интересны тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров прямо сейчас.

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