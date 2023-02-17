Накопитель выполнен в форме маленького скейтборда или фингерборда.

Компания Lenovo пополнила ассортимент своих аксессуаров одним из самых необычных портативных SSD-накопителей – выглядит как скейтборд, а по размерам не больше USB-флешки.

Гаджет называется Xiaoxin Solid-state U Disk. У него сразу два разъема (USB-C + USB-A), которые прячутся в корпус, и высокая скорость – до 400 МБ/с.

Накопитель на 128 ГБ отформатирован в exFAT и работает практически с любой ОС: Windows, Linux, Android, iPhone и iPad. У него даже колесики есть, которые, похоже, могут крутиться – в таком случае накопитель получится использовать в качестве фингерборда,

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В Китае за Xiaoxin Solid-state U Disk просят всего 150 юаней (около 800 грн), но вскоре его наверняка можно будет найти торговых площадках по типу AliExpress.

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