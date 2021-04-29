Украинская теннисистка сенсационно не смогла преодолеть первый круг турнира в Мадриде.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина неудачно стартовала на престижном турнире в Мадриде на покрытии грунт и не смогла преодолеть первый круг.

В 1/32 финала украинка уступила швейцарке Жиль Тайхманн.

Матч длился три сета, всего растянувшись на 2 часа и 36 минут. Со счетом 6:2, 4:6, 6:7 праздновала победу 23-летняя швейцарка.

Это был второй поединок соперниц, теперь счет в личных встречах между ними 1:1. В прошлом году Элина на грунте в городе Страсбург одолела Тайхманн.

Таким образом, Жиль пробилась в 1/16 финала, где сыграет против победительницы пары Барбара Крейчикова (Чехия, WTA №39) - Паула Бадоса (Испания, WTA №62).

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Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Мадриде - восьмой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, а в Дубае вылетела уже во втором круге. В Майами Элина остановилась в шаге от финала, попав "под каток" действующей первой ракетки мира Эшли Барти. В Штутгарте украинку постигло дежавю, потому что она снова в полуфинале проиграла уже вышеупомянутой Барти.

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Автор: Артем Будрин