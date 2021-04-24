Начинался матч для украинки прекрасно, но на весь поединок сил не хватило.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина остановилась за шаг до финала турнира в Штутгарте с призовым фондом $565,530.

В матче 1/2 финала украинка в драматическом противостоянии уступила действующей первой ракетке мира Эшли Барти.

Свитолина уверенно забрала первый сет, но во второй партии проигрывала со счетом 4:1. Однако украинка на характере отыгралась и перевела игру на тай-брейк. Там у нее была фора в два мяча, но 25-летняя австралийка не хотела проигрывать и смогла перевести поединок в трехсетовое противостояние.

В решающем сете Барти оказалась проворнее и победила 6:2.

Итоговый счет встречи - 4:6, 7:6 (5), 6:2.

Свитолина проиграла австралийке во второй раз в этом году. В этом же месяце, 1 апреля, Барти на стадии полуфинала в Майами разбила 26-летнюю украинку.

Личный счет между ними все еще в пользу Элины - теперь стал 5:3.

В финале Эшли предстоит сыграть против победительницы пары Арина Сабаленко - Халеп Симона.

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Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Штутгарте - седьмой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге, а в Майами Элина остановилась в шаге от финала, попав "под каток" действующей первой ракетки мира Эшли Барти.

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Автор: Артем Будрин