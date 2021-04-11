Девушки опубликовали совместные фото в соцсетях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прилетела в Киев, где встретилась с популярной телеведущей Лесей Никитюк.

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Девушки вместе провели время, о чем сообщили в сети, опубликовав соответствующие фото.

Свитолина фото в Instagram подписала: "С моей леди".

"Я уже плачу за тобой", - ответила ей Никитюк в комментариях.

На своей странице телеведущая написала: "Погуляли знатно. Элина Свитолина, ты моя супервумэн". Теннисистка ответила, поставив смайл "сердечко".

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Автор: Антон Дударь