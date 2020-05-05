"Мы единый народ": у Ломаченко не укладывается в голове война России с Украиной

Боксер заявил, что для него Россия и Украина являются единым народом.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своем отношении к России.

Об этом украинский боксер сказал в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", который опубликован на канале российского монастыря "Корсунская пустынь".

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"У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу и поддерживаю отношения. И я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, честно говоря, не укладывается в моей голове", - сказал Ломаченко.

Боксер также подчеркнул, что Россия и Украина для него - один народ:

"По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Для меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы все - православные христиане, и мы живем все на одной земле... А сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко заблокировал известного украинского боксера в сети из-за насмешки над призывом рисовать кресты.