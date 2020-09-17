Мотор провел матч 1-го тура / фото handball.motorsich.com
Запорожский "Мотор" потерпел поражение в своем стартовом матче в Лиге чемпионов ЕГФ 2020-2021.
Сильнейший клуб Украины на своей площадке проиграл гранду европейского гандбола - девятикратному победителю ЛЧ "Барселоне".
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К перерыву "Мотор" проигрывал с разницей в два гола (11:13), а по итогам второй половины игры отрыв лишь увеличился - 25:30.
Самым результативным игроком матча в составе "Мотора" стал Айденас Малашинскас, на счету которого 7 голов.
"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать
- "Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.
- Запорожский клуб выступает в группе В. Кроме "Барселоны", соперниками "Мотора" являются немецкий "Киль", венгерский "Веспрем", датский "Ольборг", словенский "Целе", французский "Нант" и хорватский "ППД Загреб". В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.
- Свой следующий матч "Мотор" проведет 23 сентября - на выезде против "Ольборга".
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