Лучший клуб Украины стартовал в новом сезоне с поражения.

Запорожский "Мотор" потерпел поражение в своем стартовом матче в Лиге чемпионов ЕГФ 2020-2021.

Сильнейший клуб Украины на своей площадке проиграл гранду европейского гандбола - девятикратному победителю ЛЧ "Барселоне".

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К перерыву "Мотор" проигрывал с разницей в два гола (11:13), а по итогам второй половины игры отрыв лишь увеличился - 25:30.

Самым результативным игроком матча в составе "Мотора" стал Айденас Малашинскас, на счету которого 7 голов.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

Запорожский клуб выступает в группе В. Кроме "Барселоны", соперниками "Мотора" являются немецкий "Киль", венгерский "Веспрем", датский "Ольборг", словенский "Целе", французский "Нант" и хорватский "ППД Загреб". В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

Свой следующий матч "Мотор" проведет 23 сентября - на выезде против "Ольборга".

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Автор: Антон Дударь