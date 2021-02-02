Матч регулярного чемпионата НБА между "Атлантой Хоус" и "Лос-Анджелес Лейкерс" ознаменовался скандальной ситуацией с участием Леброна Джеймса.
В четвертой четверти матч пришлось приостановить из-за конфликта, который произошел между Джеймсом и болельщиками, сидевшими в первом ряду.
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Один из болельщиков что-то выкрикивал в адрес Леброна. Лучший баскетболист мира ответил ему, после чего со своего места поднялась жена этого фаната. Она вступилась за мужа и тоже бросила несколько слов в адрес Джеймса.
В итоге арбитрам пришлось вызвать службу безопасности, и зрителей вывели из зала.
Болельщицей, поскандалившей с Джеймсом, оказалась Джулиана Карлос - жена миллиардера из "Атланты" Криса Карлоса.
После у себя в Instagram она рассказала свою версию событий:
"Леброн Джеймс посмотрел на моего мужа во время игры и что-то сказал ему. Я встала и сказала: "Не разговаривай, бл*ть, с моим мужем. Еще раз заговоришь с моим мужем - тебе п*здец". Он сказал: "Закрой свой рот, с*ка". Я ответила: "Это ты закрой свой еб*ный рот, с*ка".
"Это была перепалка между двумя взрослыми мужчинами. Я что-то сказал, он что-то сказал, а потом кто-то другой вступил в спор и тоже высказался. Я не думаю, что их надо было выгонять, но они, возможно, выпили, поэтому судьи сделали то, что должны были сделать", - сказал Джеймс.
LeBron James and a courtside Hawks fan get into it, causing the refs to stop the game. 👀pic.twitter.com/XIHYGNvepX— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 2, 2021
pic.twitter.com/5SKVbIphdZhttps://t.co/lyVPnBGYA9— Ballislife.com (@Ballislife) February 2, 2021
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