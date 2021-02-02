У Леброна Джеймса произошел конфликт с женой миллиардера.

Матч регулярного чемпионата НБА между "Атлантой Хоус" и "Лос-Анджелес Лейкерс" ознаменовался скандальной ситуацией с участием Леброна Джеймса.

В четвертой четверти матч пришлось приостановить из-за конфликта, который произошел между Джеймсом и болельщиками, сидевшими в первом ряду.

Читайте такжеРоссийский боец ММА напал на соперника после окончания боя (видео)

Один из болельщиков что-то выкрикивал в адрес Леброна. Лучший баскетболист мира ответил ему, после чего со своего места поднялась жена этого фаната. Она вступилась за мужа и тоже бросила несколько слов в адрес Джеймса.

В итоге арбитрам пришлось вызвать службу безопасности, и зрителей вывели из зала.

Болельщицей, поскандалившей с Джеймсом, оказалась Джулиана Карлос - жена миллиардера из "Атланты" Криса Карлоса.

После у себя в Instagram она рассказала свою версию событий:

"Леброн Джеймс посмотрел на моего мужа во время игры и что-то сказал ему. Я встала и сказала: "Не разговаривай, бл*ть, с моим мужем. Еще раз заговоришь с моим мужем - тебе п*здец". Он сказал: "Закрой свой рот, с*ка". Я ответила: "Это ты закрой свой еб*ный рот, с*ка".

"Это была перепалка между двумя взрослыми мужчинами. Я что-то сказал, он что-то сказал, а потом кто-то другой вступил в спор и тоже высказался. Я не думаю, что их надо было выгонять, но они, возможно, выпили, поэтому судьи сделали то, что должны были сделать", - сказал Джеймс.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь