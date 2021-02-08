Физиологические потребности могут застать врасплох.

Курьезный случай произошел во время первого игрового дня на Australian Open - 2021 в пятисетовом поединке между канадцем Денисом Шаповаловым и итальянцем Яником Синнером. Канадец победил, однако из-за напряжения захотел в туалет во время гейма. Впрочем, судья не позволил это сделать.

Диалог попал в прямой эфир. Сначала Шаповалов попросил отпустить его в подтрибунное помещение в уборную, но рефери на башне отказал ему, мотивируя это правилами регламента. После этого канадец возмутился и выдвинул ультиматум.

"Что значит - нельзя? Вы меня снимете? Я писать хочу. Я обмочусь", - заявил Шаповалов.

Судья во второй раз рассказал правила и аргументировал, что это не его личное решение, а регламент: игроку нельзя взять туалетную паузу, так как уже брал медицинский тайм-аут.

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После этого Шаповалов заявил, что пойдет справлять нужду в тоннель.

"Тогда я пойду в тоннель, это испортит матч".

Арбитр призвал его взять туалетный перерыв во время перехода. Шаповалов продолжил шантажировать и заявил, что помочится в бутылку.

"Я в бутылку помочусь. Пока он придет, я бы уже сбегал. Вы теперь не позволяете игрокам писять? Я не понимаю правило. Это тупо".

Поединок продолжился без паузы. Впоследствии между первым и вторым геймами пятого сета Шаповалов попил из двух бутылок и продолжил играть. Только после третьего гейма Денис использовал свою возможность уйти на туалетный перерыв и покинул корт.

Видео от Eurosport.

Australian Open-2021: главное

Турнир проходит в городе Мельбурн с 8 по 21 января 2021 года.

Общий призовой фонд составляет 80 миллионов долларов США.

Действующий обладатель трофея среди мужчин серб Новак Джокович (№1 ATP). Среди женщин должна защитить статус чемпионки австралийка Эшли Барти (№1 WTA), которой будут помогать родные болельщики. Рекордсмен по количеству побед на этом турнире Роджер Федерер (№5 ATP) на эти соревнования не приехал.

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Автор: Будрин Артем