Сын бывшего министра: 22-летний российский хоккеист насмерть сбил велосипедиста (фото)

На этом же авто четыре года назад в ДТП попал старший брат хоккеиста.

22-летний российский хоккеист Артем Иванюженков, находясь за рулем автомобиля, сбил велосипедиста в Подмосковье.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Иванюженков ехал на "BMW X6", который оформлен на его мать. По предварительной информации, он не нарушал правила дорожного движения, а в его крови не обнаружили алкоголь. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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Велосипедист, который попал под колеса авто, скончался до приезда скорой помощи.

Стоит отметить, что Артем Иванюженков является сыном бывшего министра спорта РФ и экс-депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, входящего в правление Федерации хоккея России.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на этой же машине четыре года назад двух человек сбил старший брат хоккеиста Антон Иванюженков, который въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадало два человека.

Артем Иванюженков в сезоне 2016-2017 выступал в КХЛ в составе "Витязя". В сезоне 2019-2020 он выступал за ряд американских команд: "Сан-Хосе Барракуда" (АХЛ), "Орландо Солар Бэрс" (ECHL) и "Норфолк Эдмиралс" (ECHL).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в России умер 23-летний хоккеист.

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