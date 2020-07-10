Стало плохо на тренировке: в России умер 23-летний хоккеист

Павел Крутий выступал в Высшей хоккейной лиге.

В России 10 июля скончался 23-летний хоккеист Павел Крутий, который выступал за клуб "Южный Урал".

Об этом сообщил официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

Сообщается, что хоккеисту стало плохо во время тренировки. Врач команды оказал ему первую медицинскую помощь, после чего Крутий был доставлен в реанимацию. В больнице спортсмен скончался.

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Предварительная причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии.

Отмечается, что ранее жалоб на здоровье у Крутия не было.

В прошлом сезоне форвард выступал в ВХЛ за "Сарыарку". В 32 матчах регулярного чемпионата он набрал 11 (4+7) очков.

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