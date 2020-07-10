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Стало плохо на тренировке: в России умер 23-летний хоккеист

20:46, 10 июля 2020
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Павел Крутий раньше не жаловался на здоровье / фото vhlru.ru

Об этом сообщил официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

Сообщается, что хоккеисту стало плохо во время тренировки. Врач команды оказал ему первую медицинскую помощь, после чего Крутий был доставлен в реанимацию. В больнице спортсмен скончался.

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Предварительная причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии.

Отмечается, что ранее жалоб на здоровье у Крутия не было.

В прошлом сезоне форвард выступал в ВХЛ за "Сарыарку". В 32 матчах регулярного чемпионата он набрал 11 (4+7) очков.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что двукратный чемпион мира погиб во время подводной охоты.

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