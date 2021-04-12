48-летний спортсмен, несмотря на сильный снегопад, прошел бешеную дистанцию.

Олимпийский чемпион 2002 года Андерс Окленд установил новый мировой рекорд по пройденному расстоянию на лыжах. 48-летнему норвежцу покорилось невероятное расстояние - 700 километров и 500 метров почти за 41 час.

Об этом сообщает Eurosport.

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В прошлом году Окленд вместе со своим братом Йоргеном пробежал 516 километров чуть меньше чем за 32 часа, но то достижение перебил Хенрик Солли, преодолевший 528 километра за 32 часа.

Норвежец отправился в путь утром 10 апреля, а прибыл к финишу лишь вечером 11 числа, в воскресенье. По словам рекордсмена, последние 10 километров были самыми тяжелыми, поскольку падал снег и была метель.

Заметим, что Андерс имеет золотую медаль Зимней Олимпиады 2002 года в составе эстафетной сборной Норвегии, а в 2003 году становился чемпионом мира.

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Автор: Будрин Артем