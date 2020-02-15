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Украинский биатлонист Пидручный вошел в топ-10 спринта на ЧМ по биатлону

17:17, 15 февраля 2020
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Украину в ней представляли Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Лучший результат показал Пидручный, который после первого огневого рубежа претендовал на место в топ-3, но на втором рубеже допустил один промах, а также упал, выезжая на трассу. В итоге украинец стал лишь десятым. В топ-50 также вошли Прима и Семенов.

Победу одержал россиянин Александр Логинов.

Результаты гонки:

1. Александр Логинов (Россия) - 22.48,1 (0)  

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 6,5 (1)

3. Мартен Фуркад (Франция) - 19,5 (0) 

10. Дмитрий Пидручный (Украина) - 56,4 (1)

25. Артем Прима (Украина) -  1.26,4 (1)

42. Сергей Семенов (Украина) - 2.00,4 (2)

60. Антон Дудченко  (Украина) - 2.39,5 (1)

67. Богдан Цымбал (Украина) - 2.49, 1 (1)

УНИАН ранее публиковал расписание трансляций всех гонок ЧМ-2020 по биатлону.

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