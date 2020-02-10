Чемпионат мира по биатлону-2020: расписание всех гонок, где смотреть

Мировое первенство стартует в Италии 13 февраля.

С 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира по биатлону-2020.

В рамках мирового первенства состоится двенадцать гонок.

В Украине транслировать все гонки чемпионата мира по биатлону в прямом эфире будет "UA: Перший". Также трансляция гонок будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1" и на официальном сайте IBU.

Расписание всех гонок

13 февраля

15.45. Смешанная эстафета

14 февраля

15.45. Спринт, женщины

15 февраля

15.45. Спринт, мужчины

16 февраля

14.00. Гонка преследования, женщины

16.15. Гонка преследования, мужчины

18 февраля

15.15. Индивидуальная гонка, женщины

19 февраля

15.15. Индивидуальная гонка, мужчины

20 февраля

16.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля

12.45. Эстафета, женщины

15.45. Эстафета, мужчины

23 февраля

13.30. Масс-старт, женщины

16.00. Масс-старт, мужчины

Ранее УНИАН также сообщал о том, кто вошел в состав сборной Украины на ЧМ-2020.