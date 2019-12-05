Украинский баскетболист Лень провел результативный матч в НБА (видео)

Центровому удалось набрать 18 очков.

В очередном поединке регулярного чемпионата НБА "Атланта" встречалась с "Бруклином", а в составе "Хокс" участие в игре принял украинец Алексей Лень.

Центровой провел на площадке 17 минут, за которые набрал 18 очков, а также совершил 7 подборов и сделал 3 ассиста.

"Атланта" в итоге не смогла одержать победу - 118:130 (26:22, 21:34, 35:35, 36:39).

Видеообзор матча

Еще один украинец Святослав Михайлюк вышел на паркет в старте "Детройта" против "Милуоки" и за 28 минут набрал только шесть очков.

"Детройт" уступил сопернику - 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35).

УНИАН ранее сообщал о том, что Лень помог своей команде одержать победу в матче НБА.