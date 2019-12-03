Украинец Лень помог своей команде одержать победу в матче НБА (видео)
09:39, 03 декабря 2019Другое
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Центровой набрал 11 очков.
Алексей Лень набрал 11 очков / фото: nba.com
В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Атланта" встречалась с "Голден Стэйт", а в составе "Хокс" на паркет вышел украинский центровой Алексей Лень.
Украинец провел на площадке 17 минут, за которые сумел набрать 11 очков и сделал 4 подбора. Центровой реализовал 5 из 7 бросков с игры.
Поединок завершился уверенной победой "Атланты" - 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26).
Видеообзор матча
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Михайлюк провел свой лучший матч в НБА.
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