"Он великолепен": украинский баскетболист Михайлюк установил новый личный рекорд в НБА (видео)

Украинец провел свой лучший матч в сильнейшей лиге мира.

Украинский баскетболист "Детройт Пистонз" Святослав Михайлюк провел свой самый результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче регулярного чемпионата против "Кливленда" украинец провел на паркете 26 минут, набрал 15 очков, сделал 2 подбора и отдал 4 результативные передачи.

15 очков стали рекордным показателем для Михайлюка, который проводит свой второй сезон в НБА.

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Один из лидеров "Детройта" Блейк Гриффин после матча похвалил Михайлюка.

"Он великолепен. Он хорошо учится и усердно работает. Когда Михайлюк играет с уверенностью, то проделывает отличную работу. Он определенно дополнительное оружие для нас", - сказал Гриффин.

Результативная игра Михайлюка помогла "Детройту" одержать разгромную победу - 127:94.

YouTube-канал Smart Highlights опубликовал нарезку всех результативных действий Михайлюка в матче.

Как сообщал УНИАН, предыдущим рекордом Михайлюка в НБА было 13 набранных очков.