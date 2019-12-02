Украинец Михайлюк провел свой лучший матч в НБА (видео)
10:10, 02 декабря 2019Другое
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Украинский защитник помог "Детройту" одержать победу.
Михайлюк набрал 13 очков / фото: nba.com
Атакующий защитник "Детройта" Святослав Михайлюк результативно сыграл в поединке регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио".
Украинец провел на паркете 22 минуты, за которые сумел набрать 13 очков, а также совершил два подбора. Эта статистика стала для Михайлюка лучшей в карьере на уровне НБА.
Встреча в итоге завершилась разгромной победой "Детройта" - 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27).
Видеообзор игры Михайлюка
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Алексей Лень провел результативный матч за "Атланту".
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