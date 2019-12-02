Украинец Михайлюк провел свой лучший матч в НБА (видео)

Украинский защитник помог "Детройту" одержать победу.

Атакующий защитник "Детройта" Святослав Михайлюк результативно сыграл в поединке регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио".

Украинец провел на паркете 22 минуты, за которые сумел набрать 13 очков, а также совершил два подбора. Эта статистика стала для Михайлюка лучшей в карьере на уровне НБА.

Встреча в итоге завершилась разгромной победой "Детройта" - 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27).

Видеообзор игры Михайлюка

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Алексей Лень провел результативный матч за "Атланту".