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Украинец Михайлюк провел свой лучший матч в НБА (видео)

10:10, 02 декабря 2019
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Михайлюк набрал 13 очков / фото: nba.com

Украинец провел на паркете 22 минуты, за которые сумел набрать 13 очков, а также совершил два подбора. Эта статистика стала для Михайлюка лучшей в карьере на уровне НБА.

Встреча в итоге завершилась разгромной победой "Детройта" - 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27).

Видеообзор игры Михайлюка

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Алексей Лень провел результативный матч за "Атланту".

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Теги: #НБА#Святослав Михайлюк