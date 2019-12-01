Украинский шахматист выиграл престижный турнир в Хорватии
12:16, 01 декабря 2019Другое
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Василий Иванчук стал победителем "Турнира мира".
Василий Иванчук выиграл турнир в Хорватии / фото: turnir-mira.com
Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем "Турнира мира", который проходил в хорватском Загребе.
Об этом сообщают "Украинские шахматы" в Facebook.
В турнире принимало участие 12 шахматистов, которые играли друг против друга по круговой системе.
По итогам турнира Иванчук набрал 7,5 очка и единолично занял первое место. Украинец на 0,5 очка опередил сразу трех шахматистов - хорвата Марина Босиошича, француза Этьена Бакро и армянина Гранта Мелкумяна.
Отметим также, что еще один украинец Руслан Пономарев занял второе место на международном турнире в испанской Саламанке.
УНИАН ранее также сообщал о том, что мужская сборная Украины завоевала серебро чемпионата Европы по шахматам.
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