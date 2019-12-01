Украинский шахматист выиграл престижный турнир в Хорватии

Василий Иванчук стал победителем "Турнира мира".

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем "Турнира мира", который проходил в хорватском Загребе.

Об этом сообщают "Украинские шахматы" в Facebook.

В турнире принимало участие 12 шахматистов, которые играли друг против друга по круговой системе.

По итогам турнира Иванчук набрал 7,5 очка и единолично занял первое место. Украинец на 0,5 очка опередил сразу трех шахматистов - хорвата Марина Босиошича, француза Этьена Бакро и армянина Гранта Мелкумяна.

Отметим также, что еще один украинец Руслан Пономарев занял второе место на международном турнире в испанской Саламанке.

УНИАН ранее также сообщал о том, что мужская сборная Украины завоевала серебро чемпионата Европы по шахматам.