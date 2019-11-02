Мужская сборная Украины завоевала серебро чемпионата Европы по шахматам

Соревнования проходили в Грузии.

В грузинском Батуми состоялся 22-й командный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин и женщин.

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Мужская команда сумела завоевать серебро чемпионата - сборную представляли Василий Иванчук, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Александр Моисеенко, Владимир Онищук и капитан Александр Сулипа.

Украинцы сумели набрать 14 очков, одержав 6 побед при 2 ничьих и 1 поражении. Это принесло второй результат. Первой стала Россия, а в тройку вошли англичане.

В 2017 году украинцы завоевали бронзу командного ЧЕ, но из состава того турнира в Батуми играл только Кузубов.

Женская сборная одержала 6 побед и потерпела 2 поражения, заняв четвертое место.

УНИАН ранее сообщал о том, что лучший шахматист мира назвал своих соперников идиотами.