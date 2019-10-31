Кубок Европы ФИБА: Киев-Баскет выиграл в Болгарии, Днепр уступил в Беларуси

Украинские клубы провели матчи второго тура еврокубкового турнира.

Представители Украины "Киев-Баскет" и "Днепр" во втором туре группового этапа Кубка Европы ФИБА играли на выезде.

"Киев-Баскет" одержал вторую победу в турнире, в гостях обыграв болгарский "Левски".

Самым результативным в составе киевлян стал защитник Кейси Шепард, который набрал 21 очко.

"Левски" - "Киев-Баскет" - 76:83 (22:25, 22:24, 18:14, 14:20)

"Днепр" во втором туре играл в Беларуси. Подопечные Дениса Журавлева смогли вернуться в игру после того, как к перерыву уступали с разницей в 23 очка, однако проиграли в овертайме.

Самым результативным игроком матча у "Днепра" стал Максим Закурдаев, который записал себе в актив 17 очков.

"Цмоки-Минск" - "Днепр" - 108:101 ОТ (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)

Как сообщал УНИАН, в первом круге "Киев-Баскет" и "Днепр" играли друг против друга.