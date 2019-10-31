Кубок Европы ФИБА: Киев-Баскет выиграл в Болгарии, Днепр уступил в Беларуси
00:56, 31 октября 2019Другое
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Украинские клубы провели матчи второго тура еврокубкового турнира.
"Киев-Баскет" одержал выездную победу / фото: kyiv-basket.com.ua
Представители Украины "Киев-Баскет" и "Днепр" во втором туре группового этапа Кубка Европы ФИБА играли на выезде.
"Киев-Баскет" одержал вторую победу в турнире, в гостях обыграв болгарский "Левски".
Самым результативным в составе киевлян стал защитник Кейси Шепард, который набрал 21 очко.
"Левски" - "Киев-Баскет" - 76:83 (22:25, 22:24, 18:14, 14:20)
"Днепр" во втором туре играл в Беларуси. Подопечные Дениса Журавлева смогли вернуться в игру после того, как к перерыву уступали с разницей в 23 очка, однако проиграли в овертайме.
Самым результативным игроком матча у "Днепра" стал Максим Закурдаев, который записал себе в актив 17 очков.
"Цмоки-Минск" - "Днепр" - 108:101 ОТ (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)
Как сообщал УНИАН, в первом круге "Киев-Баскет" и "Днепр" играли друг против друга.
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