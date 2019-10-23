Киев-Баскет обыграл Днепр в Кубке Европы ФИБА
22:22, 23 октября 2019Другое
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Украинские команды встретились на международном уровне.
Киевляне выиграли украинское дерби в еврокубке / фото: ФБУ
В первом туре группового этапа Кубка Европы ФИБА состоялось украинское дерби в группе F - "Киев-Баскет" встречался с "Днепром".
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Подопечные Айнарса Багатскиса сумели одержать победу со счетом 95:88.
"Киев-Баскет" - "Днепр" - 95:88 (23:21, 29:18, 23:24, 20:25)
Самым результативным игроком поединка стал капитан столичного клуба Максим Пустозвонов, который набрал 23 очка. У днепрян самым активным был Иссуф Санон - 16 очков.
В следующем туре группового этапа "Киев-Баскет" сыграет с "Левски" 30 октября. "Днепр" проведет поединок против "Цмоки-Минск".
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Днепр" стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу.
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