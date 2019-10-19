Запорожский Мотор набрал первое очко в гандбольной Лиге чемпионов

Запорожский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.

Запорожский "Мотор" в пятом туре гандбольной Лиги чемпионов на выезде играл против "Порту".

Встреча завершилась вничью. За 50 секунд до конца встречи "Мотор" уступал с разницей в два мяча, но сумел уйти от поражения.

12 голов на свой счет у "Мотора" записал Борис Пуховский, а избежать поражения "Мотору" позволил бросок Игоря Сороки.

"Порто" (Португалия) - "Мотор" (Украина) 35:35 (15:15)

"Мотор" набрал свое первое очко в Лиге чемпионов. До этого запорожский клуб потерпел четыре поражения кряду. Чемпион Украины замыкает таблицу своей группы.

Как сообщал УНИАН, ранее в SEHA-лиге "Мотору" удалось обыграть действующего победителя гандбольной Лиги чемпионов.