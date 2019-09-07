Запорожский Мотор обыграл победителя гандбольной Лиги чемпионов
21:34, 07 сентября 2019Другое
264 0
Украинский клуб во втором туре SEHA-лиги обыграл македонский "Вардар".
Мотор одержал вторую победу в двух матчах / фото: handball.motorsich.com
Чемпион Украины "Мотор" во втором туре SEHA-лиги принимал действующего победителя Лиги чемпионов македонский "Вардар".
Встреча завершилась минимальной победой "Мотора" - 32:31.
На перерыв команды ушли при счете 13:12 в пользу хозяев. Во втором тайме на поле также была равная борьба, но на последней минуте "Мотор" забил победный мяч. У "Вардара" был шанс сравнять счет, но гости не реализовали пенальти.
Эта победа стала для "Мотора" второй в двух матчах турнира.
Как сообщал УНИАН, в первом туре SEHA-лиги "Мотор" вырвал победу у словацкого "Татрана".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter