Запорожский Мотор обыграл победителя гандбольной Лиги чемпионов

Украинский клуб во втором туре SEHA-лиги обыграл македонский "Вардар".

Чемпион Украины "Мотор" во втором туре SEHA-лиги принимал действующего победителя Лиги чемпионов македонский "Вардар".

Встреча завершилась минимальной победой "Мотора" - 32:31.

На перерыв команды ушли при счете 13:12 в пользу хозяев. Во втором тайме на поле также была равная борьба, но на последней минуте "Мотор" забил победный мяч. У "Вардара" был шанс сравнять счет, но гости не реализовали пенальти.

Эта победа стала для "Мотора" второй в двух матчах турнира.

Как сообщал УНИАН, в первом туре SEHA-лиги "Мотор" вырвал победу у словацкого "Татрана".