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Запорожский Мотор обыграл победителя гандбольной Лиги чемпионов

21:34, 07 сентября 2019
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Мотор одержал вторую победу в двух матчах / фото: handball.motorsich.com

Встреча завершилась минимальной победой "Мотора" - 32:31.

На перерыв команды ушли при счете 13:12 в пользу хозяев. Во втором тайме на поле также была равная борьба, но на последней минуте "Мотор" забил победный мяч. У "Вардара" был шанс сравнять счет, но гости не реализовали пенальти.

Эта победа стала для "Мотора" второй в двух матчах турнира.

Как сообщал УНИАН, в первом туре SEHA-лиги "Мотор" вырвал победу у словацкого "Татрана".

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Теги: #гандбол#Мотор Запорожье