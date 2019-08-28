Украинская теннисистка Козлова покинула US Open (видео)

Украинка потерпела поражение на старте турнира.

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова покинула розыгрыш US Open-2019 после поражения в первом круге.

Козлова, которая занимает в рейтинге WTA 76-е место, не справилась с американкой Тэйлор Таунсенд (№116 в рейтинге WTA).

Встреча продолжалась два часа и завершилась победой Таунсенд по итогам трех партий - 6:3, 3:6, 2:6. Стоит отметить, что за последние четыре года Козлова только в 2017-м сумела преодолеть барьер первого раунда.

Видеообзор матча Козлова - Таунсенд был опубликован на официальном канале US Open.

Таким образом, в женской части одиночного разряда турнира Украина сохраняет двух представительниц - Элину Свитолину и Даяну Ястремску.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Леся Цуренко снялась с US Open из-за травмы.