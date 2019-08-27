Украинская теннисистка снялась с US Open из-за травмы

Леся Цуренко не сможет стартовать на турнире "Большого шлема".

Третья ракетка Украины Леся Цуренко снялась с розыгрыша US Open-2019 из-за травмы.

Об этом сообщает официальный аккаунт WTA в Twitter.

Цуренко, которая занимает в рейтинге WTA 40-е место, не сможет выступить на турнире из-за травмы правого локтя.

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Вместо украинки в основной сетке турнира выступит "лаки лузер" Ван Сиюй из Китая.

Отметим, что Цуренко не пропускала ни одного розыгрыша US Open с 2012 года - с тех пор, как впервые в карьере сыграла в основной сетке турнира.

Напомним, в прошлом сезоне Цуренко показала свой лучший результат на US Open, дойдя до четвертьфинала.

УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на US Open с победы.