Украинская теннисистка снялась с US Open из-за травмы
10:02, 27 августа 2019Другое
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Леся Цуренко не сможет стартовать на турнире "Большого шлема".
Леся Цуренко / REUTERS
Третья ракетка Украины Леся Цуренко снялась с розыгрыша US Open-2019 из-за травмы.
Об этом сообщает официальный аккаунт WTA в Twitter.
Цуренко, которая занимает в рейтинге WTA 40-е место, не сможет выступить на турнире из-за травмы правого локтя.
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Вместо украинки в основной сетке турнира выступит "лаки лузер" Ван Сиюй из Китая.
Отметим, что Цуренко не пропускала ни одного розыгрыша US Open с 2012 года - с тех пор, как впервые в карьере сыграла в основной сетке турнира.
Напомним, в прошлом сезоне Цуренко показала свой лучший результат на US Open, дойдя до четвертьфинала.
УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на US Open с победы.
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