"Обнимаемся и целуемся": первая ракетка Украины Свитолина возобновила отношения с Монфисом (видео)

Звездная пара восстановила совместный аккаунт в Instagram.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис восстановили совместный аккаунт в Instagram, тем самым сообщив, что они вновь вместе.

В Instagram-аккаунте g.e.m.s.life теннисисты опубликовали свежее видео.

На нем Монфис бегает по гостиничному номеру и кричит Свитолиной: "Детка, ты видела? Они вернулись! G.E.M.S. вернулись!". При этом со стороны слышны восторженные возгласы украинской теннисистки.

"Мы обнимаемся, мы целуемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим. Это мы", - говорится в подписи к видео.

Напомним, две недели назад появилась информация о том, что Свитолина рассталась с Монфисом. Теннисисты удалили совместный аккаунт в Instagram, а украинка удалила совместные фото с французом из своего личного аккаунта.

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина потерпела очередное поражение, покинув турнир в Истбурне