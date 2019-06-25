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Лучшая теннисистка Украины Свитолина неожиданно проиграла в Истбурне

16:14, 25 июня 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

Соперницей украинки была француженка Ализе Корне, а матч из-за дождя растянулся на два дня. В итоге Корне сумела победить со счетом 6:3, 7:6 (3).

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Теннисистки провели на корте почти полтора часа. Стоит отметить, что Свитолина не смогла выиграть ни одного матча на травяном покрытии накануне Уимблдона.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, в свою очередь, сумела выйти во второй круг турнира.

Матч против Зарины Дияс из Казахстана также растянулся на два дня и завершился уверенной победой Цуренко - 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 15 минут.

Во втором круге 33-я ракетка мира встретится со шведкой Ребеккой Петерсон.

Ранее УНИАН сообщал, что у женского тенниса появилась новая первая ракетка мира.

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Теги: #теннис#WTA#Элина Свитолина#Леся Цуренко