Лучшая теннисистка Украины Свитолина неожиданно проиграла в Истбурне
Первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула турнир серии WTA Premier в Истбурне (Великобритания).
Соперницей украинки была француженка Ализе Корне, а матч из-за дождя растянулся на два дня. В итоге Корне сумела победить со счетом 6:3, 7:6 (3).
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Теннисистки провели на корте почти полтора часа. Стоит отметить, что Свитолина не смогла выиграть ни одного матча на травяном покрытии накануне Уимблдона.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, в свою очередь, сумела выйти во второй круг турнира.
Матч против Зарины Дияс из Казахстана также растянулся на два дня и завершился уверенной победой Цуренко - 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 15 минут.
Во втором круге 33-я ракетка мира встретится со шведкой Ребеккой Петерсон.
Ранее УНИАН сообщал, что у женского тенниса появилась новая первая ракетка мира.