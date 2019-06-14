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Свитолина рассталась с французским теннисистом - СМИ

14:38, 14 июня 2019
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Гаэль Монфис и Элина Свитолина удалили совместные фото / фото: instagram

Об этом сообщает портал We Love Tennis.

"По нашей информации, Свитолина и Монфис больше не встречаются. Сегодня мы получили подтверждение из надежного источника", - отмечает портал.

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Ранее украинка и француз удалили свой совместный аккаунт в Instagram. Также Свитолина удалила из своего аккаунта почти все совместные фото с Монфисом. 

Теннисисты пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, Свитолина и Монфис встречались с прошлого года, а официально о своих отношениях объявили в январе.

Многие болельщики связывали неудачные результаты украинки в этом году именно с ее отношениями с Монфисом.

Как сообщал УНИАН, Свитолина улучшила свою позицию в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Ролан Гаррос.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина