Свитолина рассталась с французским теннисистом - СМИ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Об этом сообщает портал We Love Tennis.
"По нашей информации, Свитолина и Монфис больше не встречаются. Сегодня мы получили подтверждение из надежного источника", - отмечает портал.
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Ранее украинка и француз удалили свой совместный аккаунт в Instagram. Также Свитолина удалила из своего аккаунта почти все совместные фото с Монфисом.
Теннисисты пока не давали официальных комментариев по этому поводу.
Напомним, Свитолина и Монфис встречались с прошлого года, а официально о своих отношениях объявили в январе.
Многие болельщики связывали неудачные результаты украинки в этом году именно с ее отношениями с Монфисом.
Как сообщал УНИАН, Свитолина улучшила свою позицию в рейтинге WTA, несмотря на неудачное выступление на Ролан Гаррос.