Возле Чернобыля медведи, олени и кабаны оставляют странные метки на деревьях: почему они это делают

Это настоящая социальная сеть, только вместо смартфона – дерево.

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали интересное явление – одновременную маркировку деревьев медведями, оленями и дикими кабанами.

Как рассказал специалист Сергей Жила, возле ели на окраине села Лубянка оставляют свои следы даже быки из одичавшего стада.

"Казалось бы, копытные должны избегать мест, где побывали крупные хищники, но в период гона правила меняются – гормоны берут свое", – объясняет он.

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По словам Жилы, медведи оставляют на деревьях глубокие царапины от когтей, укусы, потертости коры и свой запах. Вставая на задние лапы, они трутся спиной, шеей и головой о ствол, а также кусают его. Такие "метки" могут служить своеобразной доской объявлений в медвежьем мире – помогать животным находить партнеров и демонстрировать свое присутствие и размеры. "Камеры наблюдения зафиксировали, как медведь активно маркирует даже просмоленный деревянный столб", – рассказал специалист.

Он добавляет, что олени преимущественно маркируют деревья в конце лета и осенью, во время гона. Самцы трутся рогами о стволы, очищая их от отмершего бархата и демонстрируя силу потенциальным соперникам и самкам. Интересно, что обычно олени выбирают более тонкие деревья, но в Чернобыльском заповеднике зафиксирована совместная маркировка даже старых елей.

Кабаны оставляют следы значительно ниже – часто возле грязевых ванн, поэтому отличить их маркировку проще. Иногда к этому "деревянному чату" присоединяются и другие обитатели леса: на коре можно увидеть погрызы лося.

"В лесу, где встречи между животными не всегда происходят непосредственно, такие метки становятся важным способом коммуникации. Настоящая социальная сеть, только вместо смартфона – дерево", – отмечает Жила.

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Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике значительно распространилось чужеродное растение – золотушник канадский, который вместе с местным куничником может привести к опустошению уникальной зоны и масштабным пожарам. Чужеродный вид считается успешным растением-захватчиком и трансформером, способным изменять естественные растительные сообщества, влиять на видовой состав и структуру местообитаний. Также он может вызывать каскадные изменения в экосистемах.

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