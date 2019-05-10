ЧМ-2019 по хоккею: Канада проиграла Финляндии, Россия стартовала с победы

На мировом первенстве в Словакии состоялись первые матчи.

На чемпионате мира по хоккею-2019 в Словакии прошли первые матчи. В группе А сборная Финляндии обыграла сборную Канады, а в группе В Россия победила Норвегию.

Финляндия - Канада - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: Какко - 1 (Раяла, Иломяки), 6:47 - 1:0. Маршессо - 1 (бол., Стоун, Теодор), 8:03 - 1:1. Иломяки - 1 (бол., Раяла, Лехтонен), 32:36 - 2:1. Какко - 2 (п.в.), 59:26 - 3:1.

Вратари: Ланкинен - Мюррей (58:18 - 59:26).

Россия - Норвегия - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: Дадонов - 1 (бол., Малкин, Кучеров), 8:39 - 1:0. Анисимов - 1 (Григоренко, Орлов), 14:33 - 2:0. Кучеров - 1 (бол., Сергачев), 28:13 - 3:0. Дадонов - 2 (бол., Малкин, Гусев), 29:47 - 4:0. Гусев - 1 (Кучеров, Хафизуллин), 41:26 - 5:0. Валькве Ольсен - 1 (Райхенберг), 56:07 - 5:1. Холес - 1 (Мартинсен), 57:47 - 5:2.

Вратари: Василевский - Хаукеланн.

УНИАН также опубликовал календарь всех матчей ЧМ-2019.