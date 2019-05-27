ЧМ-2019 по хоккею: итоги турнира, результаты всех матчей
С 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице прошел чемпионат мира по хоккею-2019.
Чемпионом мира в третий раз в истории стала сборная Финляндии. Серебряные медали завоевала Канада, а бронзовые награды - Россия.
Покинули элитный дивизион сборные Франции и Австрии.
Самым ценным игроком ЧМ-2019 признан форвард сборной Канады Марк Стоун, который по ходу турнира забросил восемь шайб. Лучшим вратарем чемпионата признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником - чех Филип Гронек, а лучшим форвардом - россиянин Никита Кучеров.
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Результаты матчей ЧМ-2019
Финал
26 мая
Канада - Финляндия - 1:3
Матч за третье место
26 мая
Россия - Чехия - 3:2 Б
1/2 финала
25 мая
Россия - Финляндия - 0:1
Канада - Чехия - 5:1
1/4 финала
23 мая
Канада - Швейцария - 3:2 ОТ
Россия - США - 4:3
Финляндия - Швеция - 5:4 ОТ
Чехия - Германия - 5:1
Групповой этап. Итоговое положение команд:
Группа А: Канада - 18 очков, Финляндия - 16, Германия - 15, США - 14, Словакия - 11, Дания - 6, Великобритания - 2, Франция - 2
Группа В: Россия - 21 очко, Чехия - 18, Швеция - 15, Швейцария - 12, Латвия - 9, Норвегия - 6, Италия - 2, Австрия - 1
Групповой этап
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10 мая
Группа А. Финляндия - Канада - 3:1
Группа А. США - Словакия - 1:4
Группа В. Россия - Норвегия - 5:2
Группа В. Чехия - Швеция - 5:2
11 мая
Группа А. Дания - Франция - 5:4 Б
Группа А. Германия - Великобритания - 3:1
Группа А. Словакия - Финляндия - 2:4
Группа В. Швейцария - Италия - 9:0
Группа В. Латвия - Австрия - 5:2
Группа В. Норвегия - Чехия - 2:7
12 мая
Группа А. США - Франция - 7:1
Группа А. Дания - Германия - 1:2
Группа А. Великобритания - Канада - 0:8
Группа В. Россия - Австрия - 5:0
Группа В. Италия - Швеция - 0:8
Группа В. Латвия - Швейцария - 1:3
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13 мая
Группа А. США - Финляндия - 3:2
Группа А. Словакия - Канада - 5:6
Группа В. Россия - Чехия - 3:0
Группа В. Норвегия - Швеция - 1:9
14 мая
Группа А. Великобритания - Дания - 0:9
Группа А. Германия - Франция - 4:1
Группа В. Италия - Латвия - 0:3
Группа В. Швейцария - Австрия - 4:0
15 мая
Группа А. США - Великобритания - 6:3
Группа А. Германия - Словакия - 3:2
Группа В. Швейцария - Норвегия - 4:1
Группа В. Россия - Италия - 10:0
16 мая
Група А. Канада - Франция - 5:2
Група А. Финляндия - Дания - 3:1
Група В. Швеция - Австрия - 9:1
Група В. Чехия - Латвия - 6:3
17 мая
Группа А. Франция - Словакия - 3:6
Группа А. Финляндия - Великобритания - 5:0
Группа В. Австрия - Норвегия - 3:5
Группа В. Чехия - Италия - 8:0
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18 мая
Группа А. Дания - США - 1:7
Группа А. Канада - Германия - 8:1
Группа А. Великобритания - Словакия - 1:7
Группа В. Латвия - Россия - 1:3
Группа В. Италия - Норвегия - 1:7
Группа В. Швеция - Швейцария - 4:3
19 мая
Группа А. Германия - США - 1:3
Группа А. Франция - Финляндия - 0:3
Группа В. Австрия - Чехия - 0:8
Группа В. Швейцария - Россия - 0:3
20 мая
Группа А. Франция - Великобритания - 3:4 ОТ
Группа А. Канада - Дания - 5:0
Группа В. Швеция - Латвия - 5:4
Группа В. Австрия - Италия - 3:4 Б
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21 мая
Группа А. Финляндия - Германия - 2:4
Группа А. Словакия - Дания - 2:1 Б
Группа А. Канада - США - 3:0
Группа В. Чехия - Швейцария - 5:4
Группа В. Норвегия - Латвия - 1:4
Группа В. Швеция - Россия - 4:7
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