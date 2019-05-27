ЧМ-2019 по хоккею: итоги турнира, результаты всех матчей

В Словакии прошел 83-й чемпионат мира по хоккею.

С 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице прошел чемпионат мира по хоккею-2019.

Чемпионом мира в третий раз в истории стала сборная Финляндии. Серебряные медали завоевала Канада, а бронзовые награды - Россия.

Покинули элитный дивизион сборные Франции и Австрии.

Самым ценным игроком ЧМ-2019 признан форвард сборной Канады Марк Стоун, который по ходу турнира забросил восемь шайб. Лучшим вратарем чемпионата признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником - чех Филип Гронек, а лучшим форвардом - россиянин Никита Кучеров.

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Результаты матчей ЧМ-2019

Финал

26 мая

Канада - Финляндия - 1:3

Матч за третье место

26 мая

Россия - Чехия - 3:2 Б

1/2 финала

25 мая

Россия - Финляндия - 0:1

Канада - Чехия - 5:1

1/4 финала

23 мая

Канада - Швейцария - 3:2 ОТ

Россия - США - 4:3

Финляндия - Швеция - 5:4 ОТ

Чехия - Германия - 5:1

Групповой этап. Итоговое положение команд:

Группа А: Канада - 18 очков, Финляндия - 16, Германия - 15, США - 14, Словакия - 11, Дания - 6, Великобритания - 2, Франция - 2

Группа В: Россия - 21 очко, Чехия - 18, Швеция - 15, Швейцария - 12, Латвия - 9, Норвегия - 6, Италия - 2, Австрия - 1

Групповой этап

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10 мая

Группа А. Финляндия - Канада - 3:1

Группа А. США - Словакия - 1:4

Группа В. Россия - Норвегия - 5:2

Группа В. Чехия - Швеция - 5:2

11 мая

Группа А. Дания - Франция - 5:4 Б

Группа А. Германия - Великобритания - 3:1

Группа А. Словакия - Финляндия - 2:4

Группа В. Швейцария - Италия - 9:0

Группа В. Латвия - Австрия - 5:2

Группа В. Норвегия - Чехия - 2:7

12 мая

Группа А. США - Франция - 7:1

Группа А. Дания - Германия - 1:2

Группа А. Великобритания - Канада - 0:8

Группа В. Россия - Австрия - 5:0

Группа В. Италия - Швеция - 0:8

Группа В. Латвия - Швейцария - 1:3

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13 мая

Группа А. США - Финляндия - 3:2

Группа А. Словакия - Канада - 5:6

Группа В. Россия - Чехия - 3:0

Группа В. Норвегия - Швеция - 1:9

14 мая

Группа А. Великобритания - Дания - 0:9

Группа А. Германия - Франция - 4:1

Группа В. Италия - Латвия - 0:3

Группа В. Швейцария - Австрия - 4:0

15 мая

Группа А. США - Великобритания - 6:3

Группа А. Германия - Словакия - 3:2

Группа В. Швейцария - Норвегия - 4:1

Группа В. Россия - Италия - 10:0

16 мая

Група А. Канада - Франция - 5:2

Група А. Финляндия - Дания - 3:1

Група В. Швеция - Австрия - 9:1

Група В. Чехия - Латвия - 6:3

17 мая

Группа А. Франция - Словакия - 3:6

Группа А. Финляндия - Великобритания - 5:0

Группа В. Австрия - Норвегия - 3:5

Группа В. Чехия - Италия - 8:0

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18 мая

Группа А. Дания - США - 1:7

Группа А. Канада - Германия - 8:1

Группа А. Великобритания - Словакия - 1:7

Группа В. Латвия - Россия - 1:3

Группа В. Италия - Норвегия - 1:7

Группа В. Швеция - Швейцария - 4:3

19 мая

Группа А. Германия - США - 1:3

Группа А. Франция - Финляндия - 0:3

Группа В. Австрия - Чехия - 0:8

Группа В. Швейцария - Россия - 0:3

20 мая

Группа А. Франция - Великобритания - 3:4 ОТ

Группа А. Канада - Дания - 5:0

Группа В. Швеция - Латвия - 5:4

Группа В. Австрия - Италия - 3:4 Б

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21 мая

Группа А. Финляндия - Германия - 2:4

Группа А. Словакия - Дания - 2:1 Б

Группа А. Канада - США - 3:0

Группа В. Чехия - Швейцария - 5:4

Группа В. Норвегия - Латвия - 1:4

Группа В. Швеция - Россия - 4:7

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