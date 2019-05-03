Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц на престижном турнире в Мадриде

Свитолина и Цуренко ранее не добивались значимых результатов в столице Испании, а для 18-летней Ястремской это дебют на турнире.

В пятницу, 3 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на престижном теннисном турнире серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 рейтинга WTA) в первом круге встретится с опытной Полин Парментье (№69 WTA) из Франции. Ранее теннисистки играли между собой дважды, счет в противостояниях равный. Стоит отметить, что Свитолина до этого пять раз играла в Мадриде и ни разу не проходила дальше второго раунда. К тому же, в этот раз Элина выступит после паузы, связанной с травмой.

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Леся Цуренко (№26 WTA) на старте соревнований сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии (№4 WTA). Любопытно, что Леся еще ни разу не выигрывала ни у Кербер, ни в основной сетке Мадрида, сообщает sport.ua.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) дебютирует на соревнованиях в столице Испании матчем против Каролины Плишковой (№5 WTA). Ранее теннисистки между собой не играли. В прошлом году чешка показала свой лучший результат на турнире, дойдя до полуфинала.

Стоит добавить, что в квалификации соревнований в Мадриде выступают также Марта Костюк, которая вышла в финал отбора, и Катерина Козлова.