БК Запорожье победил Днепр и вышел вперед в серии Суперлиги за третье место

Уже в следующем матче запорожане могут обеспечить себе бронзу.

БК "Запорожье" на выезде справился с "Днепром" в матче плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги и повел в серии до трех побед - 2:1.

Запорожцы обеспечили себе отрыв в 8 очков после первой половины игры, который днепряне не смогли нивелировать в заключительных двух четвертях.

Таким образом, уже в следующем матче в случае победы БК "Запорожье" закроет все вопросы в противостоянии с "Днепром" и выиграет бронзовые медали Суперлиги.

Днепр — Запорожье 94:100 (19:22, 21:26, 27:25, 27:27)

Днепр: Мишула (23), Тимофеенко (19), Глебов (13)

Запорожье: Холтон (23), Киндал (18), Прессли (13), Овдеенко (12), Трент (11)