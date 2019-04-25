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БК Запорожье победил Днепр и вышел вперед в серии Суперлиги за третье место

22:27, 25 апреля 2019
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"Запорожье" повело в серии с "Днепром" - 2:1 / fbu.ua

Запорожцы обеспечили себе отрыв в 8 очков после первой половины игры, который днепряне не смогли нивелировать в заключительных двух четвертях.

Таким образом, уже в следующем матче в случае победы БК "Запорожье" закроет все вопросы в противостоянии с "Днепром" и выиграет бронзовые медали Суперлиги.

Днепр — Запорожье 94:100 (19:22, 21:26, 27:25, 27:27)

Днепр: Мишула (23), Тимофеенко (19), Глебов (13)

Запорожье: Холтон (23), Киндал (18), Прессли (13), Овдеенко (12), Трент (11)

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Теги: #баскетбол Суперлигапогода в Днепре