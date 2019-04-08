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Милан и Стокгольм претендуют на проведение зимних Олимпийских игр-2026

15:03, 08 апреля 2019
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Логотипы городов-кандидатов / GamesBids

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Стоит отметить, что представляют Италию и Швецию по два города: Милан подал совместную заявку с Кортина-д'Ампеццо, а Стокгольм претендует на проведение соревнований совместно с Оре.

Также интересно, что итальянцы больше поддерживают идею проведения ОИ, нежели шведы: 87% против 55%.

Место проведения Игр будет определено в июне 2019 года.

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Теги: #МОК#зимняя олимпиада