Милан и Стокгольм претендуют на проведение зимних Олимпийских игр-2026

Место проведения Игр будет определено в июне 2019 года.

Милан и Стокгольм являются главными кандидатами на проведение Зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает пресс-служба МОК.

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Стоит отметить, что представляют Италию и Швецию по два города: Милан подал совместную заявку с Кортина-д'Ампеццо, а Стокгольм претендует на проведение соревнований совместно с Оре.

Также интересно, что итальянцы больше поддерживают идею проведения ОИ, нежели шведы: 87% против 55%.

Место проведения Игр будет определено в июне 2019 года.