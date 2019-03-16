Свитолина проиграла в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллс 18-летней канадке

Украинка в трех партиях уступила Бьянке Андреску.

В ночь на субботу в американском Индиан-Уэллс прошел полуфинальный матч теннисного турнира серии WTA - BNP Paribas Open, в котором украинка Элина Свитолина уступила своей сопернице из Канады Бьянке Андреску.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 4:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился 2 часа и 12 минут.

За это время украинка выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, подала 56 процентов точных первых подач и выиграла 93 из 188 розыгрышей мячей - 49 процентов.

Матч проходил в абсолютно равной и конкурентной борьбе, но в решающий момент юная канадка оказалась чуть более удачливой.

В финале Андреску сыграет с Анжелик Кербер из Германии.