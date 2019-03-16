Свитолина проиграла в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллс 18-летней канадке
10:37, 16 марта 2019Другое
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Украинка в трех партиях уступила Бьянке Андреску.
Элина Свитолина остановилась в шаге от финала на турнире в Индиан-Уэллс / twitter.com/bnpparibasopen
В ночь на субботу в американском Индиан-Уэллс прошел полуфинальный матч теннисного турнира серии WTA - BNP Paribas Open, в котором украинка Элина Свитолина уступила своей сопернице из Канады Бьянке Андреску.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 4:6, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч продлился 2 часа и 12 минут.
За это время украинка выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, подала 56 процентов точных первых подач и выиграла 93 из 188 розыгрышей мячей - 49 процентов.
Матч проходил в абсолютно равной и конкурентной борьбе, но в решающий момент юная канадка оказалась чуть более удачливой.
В финале Андреску сыграет с Анжелик Кербер из Германии.
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