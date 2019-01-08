Лейкерс с украинцем Михайлюком победили Даллас, Портленд одолел Нью-Йорк в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

Украинский защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в победном матче своей команды против "Далласа".

Михайлюк провел на площадке чуть больше четырех минут и за это время не сумел набрать очков - единственный его бросок из-за дуги оказался неточным. В активе украинца одна передача.

«Детройт» – «Сан-Антонио» 107:119 (31:25, 20:34, 22:25, 34:35)

«Детройт»: Гриффин (34 + 8 передач), Драммонд (19 + 14 подборов - 5 потерь), Джексон (14), Буллок (13), Браун (4) - старт; Луэр (10), Джонсон (0), Кальдерон (3), Гэллоуэй (0), Робинсон-мл. (0), Кеннард (10)

«Сан-Антонио»: ДеРозан (26 + 7 подборов + 9 передач), Олдридж (25), Уайт (17), Форбс (15), Пелтль (7) - старт; Бертанс (5), Газоль (2), Миллс (13), Белинелли (9)

«Бостон» – «Бруклин» 116:95 (34:22, 22:23, 30:29, 30:21)

«Бостон»: Ирвинг (17), Тейтум (16), Смарт (12 + 7 передач), Хорфорд (12 + 9 подборов), Моррис (12) - старт; Оджолей (4), Ябуселе (0), Тайс (11 + 8 подборов), Хэйворд (12), Уильямс (2), Розир (10), Браун (4), Уанамейкер (4)

«Бруклин»: Куруч (24), Напьер (10 - 5 потерь), Аллен (6 + 8 подборов), Расселл (5 - 6 потерь), Дадли (0) - старт; Дэвис (11 + 9 подборов), Фарид (13 + 12 подборов), Грэм (9), Динуидди (15), Пинсон (2)

«Новый Орлеан» – «Мемфис» 114:95 (31:27, 22:24, 33:22, 28:22)

«Новый Орлеан»: Дэвис (36 + 13 подборов), Рэндл (15 + 9 подборов), Холидэй (13 + 4 перехватов), Пэйтон (11), Миллер (7) - старт; Диалло (0), Окафор (9 + 7 подборов), Джексон (17), Фрэйзер (6), Кларк (0), Уильямс (0)

«Мемфис»: Конли (22 + 10 передач), Джексон (12), Темпл (8), Газоль (7 + 6 фолов), Андерсон (5) - старт; Рэбб (2), Грин (16), Каспи (9), Ноа (8 + 8 подборов), Картер (0), Ватанабэ (2), (4)

«Милуоки» – «Юта» 114:102 (32:34, 26:28, 25:24, 31:16)

«Милуоки»: Адетокумбо (30 + 10 подборов + 6 фолов), Брогдон (21), Лопес (15 + 8 подборов), Миддлтон (14 + 7 подборов), Бледсоу (6 - 6 потерь) - старт; Мэйкер (15), Ильясова (6), Хилл (0), Браун (2), Снелл (5)

«Юта»: Митчелл (26 - 7 потерь), Гобер (14 + 15 подборов), Фэйворс (12 + 7 подборов), Рубио (9), Инглс (2) - старт; Краудер (12), Кавано (0), Ньянг (0), О'Нил (8), Корвер (9), Митру-Лонг (0), Нето (10)

«Хьюстон» – «Денвер» 125:113 (33:35, 37:25, 26:29, 29:24)

«Хьюстон»: Харден (32 + 14 передач - 6 потерь), Капела (31 + 9 подборов), Такер (21 + 4 перехватов), Хаус (6), Риверс (4) - старт; Эннис (5), Нене (5), Найт (0), Грин (21)

«Денвер»: Йокич (24 + 13 подборов - 8 потерь), Харрис (14), Мюррэй (13), Миллсэп (6), Крэйг (5) - старт; Эрнангомес (3), Пламли (6), Лайлс (4), Моррис (21), Бизли (14), Гудвин (3)

«Даллас» – «Лейкерс» 97:107 (33:25, 34:29, 13:32, 17:21)

«Даллас»: Дончич (27 + 8 подборов), Барнс (11), Смит-мл. (11), Джордан (10 + 19 подборов - 5 потерь), Мэттьюз (5) - старт; Новицки (2), Пауэлл (8 + 7 подборов), Клебер (0), Финни-Смит (8 + 8 подборов), Харрис (4), Бареа (11)

«Лейкерс»: Ингрэм (29), Болл (21 + 7 подборов), Харт (14 + 12 подборов + 5 перехватов), Кузма (13), МакГи (8 + 10 подборов) - старт; Бизли (13), Зубац (4), Чендлер (2), Михайлюк (4 минуты, 0/1 трехочковые, 1 ассист), Стивенсон (0), Колдуэлл-Поуп (3)

«Сакраменто» – «Орландо» 111:95 (29:25, 29:17, 32:20, 21:33)

«Сакраменто»: Фокс (20 + 5 перехватов), Богданович (15 + 8 подборов + 7 передач), Хилд (13), Коули-Стайн (11 + 11 подборов), Бьелица (4) - старт; Бэгли (8), Лабиссьер (2), Джайлс (7), Джексон (11), Куфос (4 + 7 подборов), Мэйсон (6), Феррелл (10), МакЛемор (0)

«Орландо»: Вучевич (18 + 13 подборов), Фурнье (15), Гордон (10 + 9 подборов), Огастин (6), Айзек (2) - старт; Мартин (4), Айвунду (11), Симмонс (0), Бамба (0), Бирч (0), Бриско (9), Грант (0), Росс (20)

«Портленд» – «Нью-Йорк» 111:101 (30:30, 24:23, 32:23, 25:25)

«Портленд»: Нуркич (20 + 8 подборов), МакКоллум (17), Лиллард (17 + 9 передач), Амину (8 + 9 подборов), Харклесс (0) - старт; Коллинс (7), Ленард (9), Лэйман (10 + 10 подборов), Тернер (10), Карри (13)

«Нью-Йорк»: Мудиай (17 + 8 передач), Вонле (16 + 14 подборов), Нокс (8), Корнет (6), Хардуэй-младший (5) - старт; Хезонья (14 + 7 подборов), Кантер (18 + 14 подборов), Берк (10), Трир (2), Дотсон (5)