Максимально профессиональное отношение демонстрирует Александр.

Украинская журналистка, блогер и жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан рассказала, что ее муж тщательно записывает заметки из теоретических занятий главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Об этом стало известно из интервью Седан для Вацко Live.

"Я иногда интересуюсь, какая была установка, почему так получилось – это он ошибся или так надо было. Иногда я люблю залезть внутрь. Он многое мне объясняет. Зина же конспекты Гвардиолы ведет! Он конспектирует изменения в тактике, моменты во время тренировок, нововведения", - шокировала всех Седан.

"Он все это конспектирует и со мной делится. У нас дома большой блокнот, большая папка, куда он все записывает. Иногда он мне объясняет какие-то вещи. Скажу так, не все сразу удается понять, иногда нужно по три раза объяснять. У меня есть намерение по-настоящему интересоваться футболом, а не просто знать состав и игровую схему. Мне хочется вглубь, мне это интересно", - удивила всех Влада.

Напомним, что ранее Седан подтвердила, что Зинченко вообще и никогда не употреблял алкоголь.

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 15 матчах за "Сити" во всех турнирах.

В 2021 году Зинченко уже семь раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Будрин Артем