Александр демонстрирует бескомпромиссное отношение к алкоголю.

Украинская телеведущая, блогер и жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан рассказала, что ее муж абсолютно равнодушен к алкоголю и никогда в жизни не пробовал спиртного.

Об этом стало известно из интервью Седан для Вацко Live.

Ведущий провокационно спросил, что якобы никто не верит, что Зинченко вообще не пьет алкоголь. Седан ответила:

"Серьезно. Я уже полтора года живу с Зинченко, а коньяк последний раз пила с тобой. Не скажу, что жду, но не прочь когда-нибудь выпить с ним вина. Спрашиваю его, говорю, что он обещал. Ответил, что, может, после свадьбы. Но нет. На свадьбе тоже не пил. Я даже думала, что, может, он выпьет бокал какого-нибудь шампанского или вина, а мы сделаем рекламу с каким-нибудь брендом. Человек за 24 года ни разу не употреблял алкоголь, а тут выпьет бокал. Получилась бы прикольная реклама бренда. Но он не согласился. Говорит, что выпьет после того, как родится ребенок или выиграет ЛЧ, или Евро. Должно произойти громкое событие, - рассказала Седан.

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 15 матчах за "Сити" во всех турнирах.

В 2021 году Зинченко уже семь раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Будрин Артем