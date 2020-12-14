"Шахтер" и "Динамо" узнают своих соперников по первому раунду плей-офф.

14 декабря в Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой своих соперников узнают в том числе донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: где смотреть

Начало церемонии - в 14.00.

Борьбу за трофей в Лиге Европы продолжают 32 клуба: 24 команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе ЛЕ, а также 8 команд, ставших третьими в ЛЧ.

Согласно регламенту жеребьевки, в 1/16 финала друг против друга не сыграют представители одной страны, а также клубы, которые играли в одной группе. Кроме того, УЕФА разводит Украину и Россию.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Онлайн-трансляция

Сеяные: "Шахтер" (Украина), "Рома", "Наполи", "Милан" (все - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Байер", "Хоффенхайм" (обе - Германия), "Вильярреал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аякс", ПСВ (обе - Нидерланды) и "Динамо" Загреб (Хорватия)

Несеяные: "Динамо" Киев (Украина), "Гранада", "Реал Сосьедад" (обе - Испания), "Бенфика", "Брага" (обе - Португалия), "Лилль" (Франция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Мольде" (Норвегия), "Славия" (Чехия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Антверпен" (Бельгия), "Вольфсберг", "Зальцбург" (обе - Австрия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Краснодар" (Россия), "Олимпиакос" (Греция)

Все участники турнира:

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Автор: Антон Дударь