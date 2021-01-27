Украинские клубы стартуют в турнире в марте.

27 января состоялась жеребьевка 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА. По ее итогам своих соперников узнали два представителя Украины "Динамо" и "Шахтер".

Результаты жеребьевки опубликовал официальный сайт УЕФА.

Юношам "Динамо", как и первой команде киевлян, в еврокубках придется столкнуться с "Барселоной". "Динамо" проведет этот матч на своем поле.

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Напомним, в Лиге чемпионов "Динамо" дважды уступило "Барселоне" (1:2 и 0:4).

В то же время "Шахтер" получил в соперники португальский "Порту". "Горняки" будут играть на своем поле.

Матчи 1/32 финала пройдут 2 и 3 марта.

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В этом сезоне в связи с пандемией коронавируса турнир проводится в формате одноматчевых противостояний на вылет.

Всего в турнире стартуют 64 команды: 32 пойдут по Пути чемпионов стран (здесь сыграют победители юношеских национальных чемпионатов), еще 32 - по Пути Лиги чемпионов (юношеские составы команд, которые выступают в розыгрыше ЛЧ 2020-2021).

На стадиях 1/32 и 1/16 финала команды пойдут двумя разными путями, а в 1/8 финала объединятся.

"Динамо" и "Шахтер" выступают в Пути Лиги чемпионов.

Финал турнира пройдет 20 мая в Ньоне.

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Автор: Антон Дударь