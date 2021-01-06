"Ворскла" продолжает усиливаться в зимнее межсезонье.

Новичком полтавской "Ворсклы" стал 18-летний испанский футболист Амилкар Коджови.

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Об этом сообщил официальный сайт "Ворсклы".

Контракт с Коджови подписан на полтора года. Центральный полузащитник будет выступать за полтавский клуб под №53.

Коджови ранее защищал цвета английского клуба "Моркам" из четвертого по силе английского дивизиона.

Стоит отметить, что Коджови является популярным блогером - в аккаунте на платформе Tik Tok у него почти 200 тысяч подписчиков и 8 миллионов лайков.

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После первого круга "Ворскла" набрала 20 очков и занимает пятое место в таблице УПЛ. При этом полтавчане долгое время находились в лидерах чемпионата.

Полтавчане неудачно завершили год, не сумев выиграть в трех турах подряд (два поражения и ничья).

В Кубке Украины "Ворскла" вылетела в 1/8 финала, проиграв "Агробизнесу".

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Автор: Антон Дударь