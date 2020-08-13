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Динамо отказалось продать украинского таланта за 8 миллионов евро - СМИ

13:01, 13 августа 2020
Футбол
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Владислав Супряга готовится к сезону в составе Динамо / фото Динамо Киев

Об этом сообщает TuttoBolognaWeb со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

"Болонья" предложила за Супрягу 8 миллионов евро плюс бонусы. Однако "Динамо" не устроили данные условия.

Киевский клуб хочет выручить за 20-летнего Супрягу 15 миллионов евро.

"Динамо" уже оповестило об этом "Болонью", однако в итальянском клубе считают данную сумму завышенной и готовы переключиться на альтернативные варианты.

  • Прошлый сезон Супряга провел в аренде в составе "Днепра-1". По итогам чемпионата Украины форвард попал в четверку лучших бомбардиров сезона, забив 14 голов в 24 матчах.
  • После завершения чемпионата Супряга вернулся в "Динамо" и готовится к новому сезону под руководством Мирчи Луческу.
  • Ранее сообщалось, что Супряга попал в сферу интересов не только "Болоньи": игроком также заинтересованы в "Лацио" и "Аталанте".
  • Агент Супряги Иван Пироженко заявил, что нападающий хочет остаться в "Динамо".

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Автор: Антон Дударь

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