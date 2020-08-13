Динамо отказалось продать украинского таланта за 8 миллионов евро - СМИ
13:01, 13 августа 2020Футбол
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Итальянская "Болонья" хотела купить Владислава Супрягу.
Владислав Супряга готовится к сезону в составе Динамо / фото Динамо Киев
"Динамо" отклонило предложение итальянской "Болоньи" по трансферу украинского нападающего Владислава Супряги.
Об этом сообщает TuttoBolognaWeb со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
"Болонья" предложила за Супрягу 8 миллионов евро плюс бонусы. Однако "Динамо" не устроили данные условия.
Киевский клуб хочет выручить за 20-летнего Супрягу 15 миллионов евро.
"Динамо" уже оповестило об этом "Болонью", однако в итальянском клубе считают данную сумму завышенной и готовы переключиться на альтернативные варианты.
- Прошлый сезон Супряга провел в аренде в составе "Днепра-1". По итогам чемпионата Украины форвард попал в четверку лучших бомбардиров сезона, забив 14 голов в 24 матчах.
- После завершения чемпионата Супряга вернулся в "Динамо" и готовится к новому сезону под руководством Мирчи Луческу.
- Ранее сообщалось, что Супряга попал в сферу интересов не только "Болоньи": игроком также заинтересованы в "Лацио" и "Аталанте".
- Агент Супряги Иван Пироженко заявил, что нападающий хочет остаться в "Динамо".
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