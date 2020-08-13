Динамо отказалось продать украинского таланта за 8 миллионов евро - СМИ

Итальянская "Болонья" хотела купить Владислава Супрягу.

"Динамо" отклонило предложение итальянской "Болоньи" по трансферу украинского нападающего Владислава Супряги.

Об этом сообщает TuttoBolognaWeb со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

"Болонья" предложила за Супрягу 8 миллионов евро плюс бонусы. Однако "Динамо" не устроили данные условия.

Киевский клуб хочет выручить за 20-летнего Супрягу 15 миллионов евро.

"Динамо" уже оповестило об этом "Болонью", однако в итальянском клубе считают данную сумму завышенной и готовы переключиться на альтернативные варианты.

Прошлый сезон Супряга провел в аренде в составе "Днепра-1". По итогам чемпионата Украины форвард попал в четверку лучших бомбардиров сезона, забив 14 голов в 24 матчах.

После завершения чемпионата Супряга вернулся в "Динамо" и готовится к новому сезону под руководством Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что Супряга попал в сферу интересов не только "Болоньи": игроком также заинтересованы в "Лацио" и "Аталанте".

Агент Супряги Иван Пироженко заявил, что нападающий хочет остаться в "Динамо".

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Автор: Антон Дударь