Коваленко трогательно попрощался с родным клубом.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко трогательно попрощался с "Шахтером". 24-летний игрок под минорные ноты расстается с партнерами и тренерским штабом.

Это стало известно из его интервью для официального сайта ФК "Шахтер".

В ответ Виктор получил пожелание успеха и эмоциональную поддержку.

"Я сейчас немного расстроен, что ухожу из этого большого клуба. Однако понимаю, что иду в итальянский чемпионат, в хорошую команду. Топ-команду, можно сказать. Для меня это шаг вперед. Конечно, я буду скучать по "Шахтеру" – это как мой второй дом", - прокомментировал Коваленко.

На вопрос как будет прощаться, Виктор сказал:

"Главное, не заплакать. Сколько я здесь провел, сколько было приятных эмоций и не очень приятных, когда проигрывали... Моя частичка сердца останется здесь".

Полузащитник очень сожалеет, что ни разу не сыграл на "Донбасс Арене", а потому верит, что такая возможность появится у него.

"Я надеюсь, что мы таки сыграем на "Донбасс Арене". Возможно, я сыграю против "Шахтера", а может, еще и вернусь сюда. Хочу всех поблагодарить!", - завершил позитивной мыслью Коваленко.

Напомним, что "Аталанта" выкупила контракт Коваленко у "Шахтера".

Условия соглашения с украинцем не разглашаются.

Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок.

В сезоне 2020-2021 в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.

Ранее Коваленко объяснил почему не хочет продлевать контракт с "Шахтером".

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

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Автор: Будрин Артем