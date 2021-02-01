Виктор Коваленко подписал контракт с клубом Серии А.

Итальянская "Аталанта" подтвердила трансфер полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко из "Шахтера".

Об этом сообщил официальный сайт "Аталанты".

Отмечается, что "Аталанта" выкупила контракт Коваленко у "Шахтера".

Условия соглашения с украинцем не разглашаются.

Ранее стало известно, что "Аталанта" заплатила за игрока, у которого летом истекал контракт с "Шахтером", 700 тысяч евро.

По неофициальной информации, контракт Коваленко рассчитан на 4,5 года.

Читайте такжеТренер сборной Украины спрогнозировал будущее Коваленко в АталантеНапомним, за "Аталанту" уже выступает украинец Руслан Малиновский.

Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок.

В сезоне 2020-2021 в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.

Ранее Коваленко объяснил почему не хочет продлевать контракт с "Шахтером".

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

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Автор: Антон Дударь