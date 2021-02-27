Переводчик донецкого клуба доносил слова Луиша Каштру журналистам на русском.

Омбудсмен по защите государственного языка Украины Тарас Кремень заявил о нарушении футбольным клубом "Шахтер" закона о языке, поскольку пресс-конференция проходила с переводом на русский язык.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

"Проведение спортивных соревнований обязательны с применением государственного языка. Эта норма закона вступила в силу еще год назад. Поэтому относительно инцидента, который произошел на матче "Львова" и "Колоса", я составил обращение к президенту УАФ Андрею Павелко. Но до конца непонятно, что произошло", - сказал Кремень.

"Недавно проводилась пресс-конференция "Шахтера" с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предусматривает перевода на негосударственный язык без согласия сторон. Тренеры могут выступать на разных языках, но вы, как гражданин Украины, имеете право на получение информации и услуг на государственном языке", - добавил чиновник.

"Украинский спорт должен быть украиноязычным по умолчанию. Поэтому судьи должны общаться на украинском языке. По крайней мере, по этому факту было обращение тренера "Львова". О других таких сообщениях нам неизвестно", - заключил Кремень.

Напомним, недавно главный арбитр во время матча УПЛ Виктор Копиевский показал главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому желтую карточку после того, как наставник сказал резервному арбитру Николаю Кривоносову, чтобы тот разговаривал на украинском языке.

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Автор: Будрин Артем