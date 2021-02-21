Скандальная ситуация произошла в матче между "Львовом" и "Колосом".

В матче 15-го тура УПЛ "Львов" - "Колос" произошел конфликт между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча.

Читайте также"Уродов понабирают": в матче УПЛ разгорелся расистский скандал (видео)На 67-й минуте матча главный арбитр матча Виктор Копиевский показал Шумскому желтую карточку после того, как тренер сказал резервному арбитру Николаю Кривоносову, чтобы тот разговаривал на украинском языке. Кривоносов расценил это как давление на судью и попросил главного арбитра показать Шумскому "горчичник".

Как сообщает Tribuna.com, после игры Шумский прокомментировал данный инцидент в программе "Тур Online" на канале "Футбол 2".

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть", - отметил Шумский.

"Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", - рассказал тренер.

"Львов" - "Колос": итоги матча

"Колос" одержал победу в матче со счетом 2:0 благодаря дублю воспитанника "Динамо" Павла Ориховского.

"Колос" набрал 22 очка и занимает шестое место в таблице УПЛ, а у "Львова" - 12 очков и десятая позиция.

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Автор: Антон Дударь