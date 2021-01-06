Жозе Моуринью в шаге от своего 26-го трофея в карьере.

"Тоттенхэм" в полуфинале Кубка английской лиги одолел "Брентфорд" из Чемпионшипа.

"Шпоры" одержали победу благодаря голам Сона и Сиссоко в каждой из 45-минуток.

Теперь лондонцы ожидают своего соперника, который станет известным вечером 6 января в дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Отметим, что Моуринью никогда не проигрывал в финале Кубка лиги. Жозе - третий тренер, который выходил в финал с тремя разными клубами. Португальский специалист побеждал в этом турнире 4 раза, и если это случится еще раз - это будет абсолютным рекордом.

Кубок Лиги. 1/2 финала

"Тоттенхэм" - "Брентфорд" - 2:0

Голы: Сиссоко, 12, Сон, 70

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Орье, Регилон (Дэвис, 71), Дайер, Ндомбеле, Хейбьерг (Танганга, 86), Лукас Моура (Уинкс, 71), Сиссоко, Сон Хын Мин (Винисиус, 89), Кейн

"Брентфорд": Райя, Генри, Соренсен, Дальсгор, Пиннок, Канос (Фосу, 74), Янельт (Маркондес, 74), Дасилва, Йенсен, Мбемо (Форс, 81), Тоуни

Предупреждение: Регилон - Канос, Янельт, Мбемо

Удаление: Дасилва

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал beIN SPORTS.

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Автор: Budrin Artem