"Тоттенхэм" в полуфинале Кубка английской лиги одолел "Брентфорд" из Чемпионшипа.
"Шпоры" одержали победу благодаря голам Сона и Сиссоко в каждой из 45-минуток.
Теперь лондонцы ожидают своего соперника, который станет известным вечером 6 января в дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Отметим, что Моуринью никогда не проигрывал в финале Кубка лиги. Жозе - третий тренер, который выходил в финал с тремя разными клубами. Португальский специалист побеждал в этом турнире 4 раза, и если это случится еще раз - это будет абсолютным рекордом.
Кубок Лиги. 1/2 финала
"Тоттенхэм" - "Брентфорд" - 2:0
Голы: Сиссоко, 12, Сон, 70
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Орье, Регилон (Дэвис, 71), Дайер, Ндомбеле, Хейбьерг (Танганга, 86), Лукас Моура (Уинкс, 71), Сиссоко, Сон Хын Мин (Винисиус, 89), Кейн
"Брентфорд": Райя, Генри, Соренсен, Дальсгор, Пиннок, Канос (Фосу, 74), Янельт (Маркондес, 74), Дасилва, Йенсен, Мбемо (Форс, 81), Тоуни
Предупреждение: Регилон - Канос, Янельт, Мбемо
Удаление: Дасилва
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал beIN SPORTS.
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